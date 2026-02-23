“이 사랑 놓치고 싶지 않아”…전경민, 결혼 발표

유튜버 개그 듀오 뷰티풀너드의 멤버 전경민이 결혼 소식을 밝혔다.전경민은 지난 22일 자신의 계정에서 "제 인생의 반쪽을 만나 오는 6월, 결혼을 하게 됐다"고 적었다.이어 "제 예비신부는 정말 너무너무너무 예쁘다"며 "객관적으로 봐도 예쁘고, 말도 안 되게 사랑스럽다"고 덧붙였다.또 "이 사람은 저를 더 좋은 사람으로 만들어주고, 함께 있을 때 저를 더 많이 웃게 만들어주는, 무엇보다 제가 훨씬 더 많이 사랑하게 된 사람"이라고 설명했다.그는 "이 사랑을 놓치고 싶지 않아 결혼을 결심하게 됐다"고 했다.그러면서 "저의 인생 2막도 많은 응원 부탁드린다"며 "예쁘게 잘 살겠다"고 밝혔다.전경민은 코미디 레이블 메타코미디 소속으로 활동 중이다. '맨스티어', '7·8수생 브이로그' 등 하이퍼리얼리즘 코미디를 주로 하고있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr