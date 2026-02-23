방탄소년단/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단의 광화문 공연 예매가 시작된다.방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 여는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG) 티켓 예매가 23일 오후 8시 놀(NOL) 티켓에서 무료로 진행된다.공연은 오후 8시부터 약 1시간 동안 서울 광화문 광장 일대에서 펼쳐진다. 관람 구역은 위버스 글로벌 예약 구매자 대상 응모 및 사전 예매 티켓 소지자에 한해 입장 가능하다. 관람 구역 외 공간은 현장 안전 관리 지침에 따라 일부 통행이 제한될 수 있다.관람석은 스탠딩과 지정 좌석으로 운영된다. 지정석은 무대 연출과 안전 구조물로 인해 시야에 제한이 생길 수 있다. 대신 해당 구역은 현장에 마련된 대형 LED 스크린을 통해 관람 가능하다.이번 이벤트는 넷플릭스와 협업으로 190여 개 국가/지역에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수의 공연을 생중계하는 것은 이번이 최초다.방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)은 오는 3월 20일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr