사진=피크제이

문가영, 김도훈과 한솥밥을 먹는 2000년생 배우 하종우의 새 프로필이 공개됐다.소속사 피크제이 엔터테인먼트는 공식 SNS와 홈페이지를 통해 하종우의 새로운 프로필 이미지를 선보였다.공개된 사진 속 하종우는 환한 미소로 부드러운 분위기를 자아내는 한편, 블랙 슈트를 착용한 컷에서는 절제된 눈빛과 차분한 표정으로 대비되는 이미지를 완성했다. 소년미가 느껴지는 자연스러운 컷부터 성숙한 분위기가 강조된 콘셉트까지 안정적으로 소화하며 그가 가진 다양한 표현력을 선보였다.차분한 수트 스타일과 캐주얼 룩을 자연스럽게 오가며 한층 정제된 이미지를 보여줬다. 기존 작품에서 보여준 이미지에 변화를 더하며 그가 가진 다양한 가능성에 대한 기대감을 높였다.하종우는 2021년 웹드라마 '하트타임 멜로'로 데뷔한 이후, '펜스 밖은 해피엔딩'에서 주연을 맡아 부드러운 이미지와 캐릭터에 밀착한 연기로 주목받았다. 이어 tvN 드라마 '소용없어 거짓말'에서는 목솔희(김소현 분)의 경호원 백치훈 역을 통해 안정적인 표현력과 반전 매력을 선보이며 존재감을 각인시켰다.작품 활동뿐 아니라 공익광고와 다양한 브랜드 CF를 통해 신뢰감 있는 이미지를 구축해온 그는 최근 피크제이 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 본격적인 활동 확장에 나섰다. 새로운 출발선에 선 하종우의 다음 행보가 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr