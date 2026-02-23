/ 사진=텐아시아 DB

긴 러닝타임으로 화제 된 배우 김남길이 2026 팬미팅을 개최하고 국내외 팬들과 만난다.김남길은 오는 3월 28일 KBS아레나에서 2026 김남길 팬미팅 ‘G.I.L’을 열 예정이다. 지난 팬미팅에서 무려 310분이라는 러닝타임으로 화제를 모았던 김남길은 올해 역시 팬미팅을 통해 가장 먼저 팬들과의 만남을 선택했다.공연 타이틀인 ‘G.I.L’은 김남길의 ‘길’과 함께 팬들을 향한 그의 무한한 사랑을 뜻하는 ‘Give Infinite Love’의 의미를 담았다.이번 팬미팅은 그동안 팬들이 보내준 응원에 화답하기 위한 무대로 구성될 예정이다. 다양한 코너와 게임을 펼치는 것은 물론, 록스타로 변신해 선보이는 김남길의 새로운 커버 무대가 준비돼 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다. 특히 오직 팬미팅에서만 경험할 수 있는 특별한 퍼포먼스도 기획된 것으로 알려져 관심이 모인다.2026 김남길 팬미팅 투어 ‘G.I.L’ 예매는 오는 2월 25일 오후 8시 티켓링크에서 단독 판매된다. 자세한 내용은 추후 길스토리이엔티 공식 홈페이지와 SNS, 그리고 티켓링크 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편 2026 김남길 팬미팅 ‘G.I.L’은 서울을 시작으로 오는 4월 18일 일본 오사카, 4월 19일 도쿄, 그리고 향후 추가 도시 공개를 통해 글로벌 팬들과의 만남을 확장할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr