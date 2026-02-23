(사진 제공=코미디TV)

'맛있는 녀석들' 문세윤이 촬영 중 잠꼬대로 웃음을 선사했다.지난 20일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') '삼시몇끼 겨울방학' 특집에서는 충남 부여에 있는 반교마을을 찾은 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')의 모습이 그려졌다.이날 방송에서는 '쪼는맛'에 걸린 문세윤을 제외한 멤버들이 첫 끼부터 정성 가득한 시골 밥상을 즐겼다. 이후 자유 시간이 되자 뚱친즈는 하나둘 자리를 잡더니 코를 골며 단잠에 빠졌다.이때 촬영된 영상에서 문세윤이 잠결에 "김치 수제비 이런 거 먹고 싶어"라고 중얼거리는 모습이 포착됐고, 이어 "김치수제비.."라고 다시 한번 잠꼬대해 모두를 놀라게 했다.이후 식사 자리에서 문세윤이 "육수 금방 끓이냐"며 음식을 더 먹고 싶은 듯 아쉬움을 드러내자, 김준현은 김해준에게 "너 아까 들었지? (문세윤이) 잠결에 김치 수제비.. 이랬잖아"라고 폭로했다. 이에 문세윤은 "내가 진짜 그랬다고?"라며 의아해하며 웃음을 자아냈다. 잠결에도 음식 생각을 하는 그의 모습이 현장을 폭소케 했다.한편, 이날 방송에서는 '쪼는맛'에 걸렸던 문세윤이 강제 간헐적 단식을 견뎌낸 끝에 토종닭 백숙과 닭죽 먹방에 돌입하는 모습도 그려졌다. 폭풍 발골 쇼와 무아지경 먹방이 이어지며 시청자들의 침샘을 자극했다.또한 뚱친즈는 문세윤의 바람대로(?) 김치 칼국수를 만들어 먹었다. 특히 김준현이 주도적으로 나서 땀을 흘리면서까지 동생을 위해 '맏뚱표 김치 칼국수'를 조리하는 모습이 전파를 타며 훈훈함을 자아냈다.이처럼 손수 만든 시골 밥상에 군밤과 군고구마, 그리고 카페 간식까지 다양한 먹을거리로 대리만족을 선사한 코미디TV '맛있는 녀석들'은 오는 27일 저녁 8시에 이어 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr