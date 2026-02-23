이찬원 / 사진 제공=대박기획

이찬원 / 사진 제공=대박기획

이찬원 / 사진 제공=대박기획

이찬원 / 사진 제공=대박기획

가수 이찬원이 전국투어 콘서트 '찬가: 찬란한 하루' 진주 공연을 마무리했다.이찬원은 지난 21일 오후 5시, 22일 오후 3시 경남 진주시 진주실내체육관에서 '2025-26 이찬원 콘서트 '찬가 : 찬란한 하루'' 진주 공연을 개최하고 팬들과 만났다.이번 공연은 2024년 6월부터 12월까지 진행된 2024 이찬원 콘서트 '찬가' 이후 새롭게 개최된 전국 투어다. 특히 지난해 10월 발표한 두 번째 정규 앨범 '찬란(燦爛)' 수록곡까지 더해진 다채로운 무대로 꾸며져 관객들의 뜨거운 호응을 끌어냈다.밴드 연주와 함께 레이저와 조명 퍼포먼스가 펼쳐지는 가운데 이찬원이 무대 위에 화려한 모습을 드러내며 공연의 포문을 열었다. 그는 '오늘은 왠지', '그댈 만나러 갑니다' 두 곡으로 공연의 시작을 알렸다.노래를 마친 이찬원은 "설 연휴 잘 보내셨나요? 진주 공연은 처음인데 여기 오신 여러분을 환영한다"고 감사 인사를 건넨 뒤 남진의 '상사화'와 나훈아의 '간다 이거지?' 두 곡을 연달아 불렀다. 이어 조용필의 '그 겨울의 찻집', 임주리의 '립스틱 짙게 바르고'를 자신만의 보컬 스타일로 소화해 감동을 전했다.새 앨범 '찬란' 수록곡 '낙엽처럼 떨어진 너와 나'를 비롯해 '첫사랑', '잊혀진 사랑', '종이학' '시월의 시', '빛나는 별' 등을 연달아 선사하며 분위기를 고조시켰다. '엄마의 봄날'과 '꽃다운 날'로 한 편의 영화 같은 감성 무대를 펼친 그는 공연이 막바지로 향하는 아쉬움을 달래듯 '잊지는 말아야지'와 '테스형!'으로 관객들의 흥을 돋웠다.이찬원은 '첫정', '신 사랑고개', '사랑님', '오라버니', '너는 내 남자'로 짜여진 이른바 '으른 감성 레트롯 메들리'로 옛 향수를 불러 일으켰다. 무대를 마친 이찬원은 함께 호흡한 밴드 멤버들을 한 명씩 소개하는 세밀함도 보였다.이어 그는 대금 연주가 흘러나오자 '어매'를 열창했으며 국악풍의 노래 '쓰리랑'과 '진또배기'로 공연의 막바지를 알렸다. 그는 사진 촬영에 이어 경쾌한 사운드가 돋보이는 새 앨범 수록곡 '락앤롤 인생'으로 모든 공연을 마무리했다.팬들의 뜨거운 앵콜 요청에 다시 무대에 오른 그는 앵콜곡으로 새해 첫날 듣고 싶은 곡 TOP5('머나먼 고향', '해뜰날', '천하장사', '달타령', '무조건')로 이루어진 떼창곡 메들리로 한 번 더 공연장 분위기를 달궜다.이후 앵콜 메들리('태클을 걸지마', '내장산', '오늘이 가장 젊은 날', '남자라는 이유로', 내 나이가 어때서', '추풍령', '미운 사내', '울고 넘는 박달재', '둥지', '가져가', '오빠는 잘 있단다', '빠이 빠이야', '그 여자의 마스카라', '또 만났네', '처녀 뱃사공', '잘 있거라 부산항', '눈물을 감추고', '섬마을 선생님', '소양강 처녀')가 길게 이어지며, 본 공연에 버금가는 꽉 찬 앵콜 구성으로 관객들의 환호를 자아냈다. 이찬원은 마지막으로 '시절인연(時節因緣)'을 부르며 약 190분 간의 진주 공연을 성황리에 마무리했다.이찬원의 전국투어 콘서트 '찬가: 찬란한 하루'는 광주, 대전, 서울 등지로 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr