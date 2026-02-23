사진=아린 남동생 SNS

그룹 오마이걸 멤버 아린(본명 최예원)의 남동생이 대학교를 졸업했다.최석준 씨는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "2020.03~2026.02 인하 안녕🎓"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최석준 씨가 학사모를 착용한 채 졸업장을 들고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 아린은 동생의 졸업식에 참석한 듯 "내가 찍어 준 사진 다 별로라면서"라는 댓글을 남겼다.한편 최석준 씨는 2001년생으로 올해 26세다. 학창시절 '도전 골든벨'에 출연한 적 있으며, 해병대로 입대해 군 복무까지 마쳤다. 최석준 씨는 대학교 졸업 후 석사 학위를 위한 대학원 입학을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr