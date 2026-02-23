사진제공=티빙

사진제공=티빙

가수 손나은의 동생이자 프로 골퍼 손새은과 공개 열애 중인 야구선수 임찬규가 '야구기인 임찬규'에서 분식집 사장으로 변신한다. 앞서 그는 손새은과의 결혼설에 대해 "사실이 아니다"라고 해명했다.23일 공개되는 티빙 오리지널 '야기기인 임찬규' 7화에서는 LG 트윈스의 주역 임찬규와 이정용이 직접 분식집 사장님으로 변신해 팬들을 맞이하는 영업 현장이 펼쳐진다. 임찬규는 일일 용병으로 나선 이정용과 함께 우승팀 투수다운 탄탄한 전완근을 뽐내며 야심 차게 주방을 접수하지만, 영업 시작과 동시에 예상치 못한 난관에 봉착한다.폭주하는 주문에 주방이 그야말로 전쟁터로 변모한 가운데, 정성껏 끓여 내놓은 라면을 맛본 팬들이 가감 없이 "라면이 너무 짜요!"며 거침없는 평가를 쏟아낸 것. 마운드 위의 에이스조차 속수무책으로 당황하게 만든 초보 사장들의 좌충우돌 영업기가 웃음을 선사할 예정이다.여기에 자타공인 LG 트윈스 열혈 팬인 최강창민과 정호영 셰프의 깜짝 방문은 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달군다. 구단을 향한 깊은 애정만큼이나 예리한 관찰력을 뽐낸 두 손님의 등장에, 마운드의 에이스들조차 긴장의 끈을 놓지 못하며 유쾌한 티키타카를 선보인다.또한 실제 영업의 혹독함 속에서도 임찬규는 자신의 신인 시절인 당찬규 시절을 회상하며 팬들과 진솔한 대화를 나눈다. 초보 사장 임찬규가 정호영 셰프의 호통과 팬들의 냉정한 맛 평가를 뚫고 영업을 무사히 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.'야구기인 임찬규' 7화는 이날 오후 6시 티빙에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr