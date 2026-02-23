사진=듀오 다비치 강민경 인스타그램 캡처

듀오 다비치 강민경이 대학생 뺨치는 미모를 자랑했다.강민경은 지난 22일 개인 소셜 미디어(SNS)를 통해 "똑똑…주말 잘 보냈어요?"라는 문구와 함께 다수의 이미지를 게재했다.이날 업로드된 사진 속 강민경은 붉은색 니트 상의에 긴 베이지 코트를 걸치고 미니스커트를 매치한 모습이다. 여기에 안경을 추가로 착용해 대학생이래도 믿을 만한 동안 비주얼을 자랑했다.한편 강민경이 속한 다비치는 지난해 10월 음원 '타임캡슐'을 발매하고 활동했다. 또한, 그는 개인 브랜드 '아비에무아'를 운영하고 있으며 유튜브 채널 '걍밍경'을 이끌고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr