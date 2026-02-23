사진=이지혜 SNS
방송인 이지혜가 새로운 프로필을 공유했다.

이지혜는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "프로필 촬영했어요. Ai로 이현이가 만들어줌"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 이지혜가 블랙과 화이트 상의를 교차해서 착용한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 그러나 인중 축소술의 부작용으로 여전히 입이 다물어지지 않는 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.

앞서 이지혜는 자신의 SNS에 밍크 재킷을 착용해 보는 영상을 올렸다. 영상 속 이지혜는 입이 자연스럽게 다물어지지 않는 모습을 보였다. 그러자 댓글에는 "입이 왜 그러냐", "윗니만 보이는데", "안 해도 예쁜데 어색하다", "앞니 플러팅 같다" 등의 반응이 이어졌다. 이에 이지혜는 시술을 인정하며 "시간이 필요하다. 기다려달라"고 답글을 남겼다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

