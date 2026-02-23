사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 새로운 프로필을 공유했다.이지혜는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "프로필 촬영했어요. Ai로 이현이가 만들어줌"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이지혜가 블랙과 화이트 상의를 교차해서 착용한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 그러나 인중 축소술의 부작용으로 여전히 입이 다물어지지 않는 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.앞서 이지혜는 자신의 SNS에 밍크 재킷을 착용해 보는 영상을 올렸다. 영상 속 이지혜는 입이 자연스럽게 다물어지지 않는 모습을 보였다. 그러자 댓글에는 "입이 왜 그러냐", "윗니만 보이는데", "안 해도 예쁜데 어색하다", "앞니 플러팅 같다" 등의 반응이 이어졌다. 이에 이지혜는 시술을 인정하며 "시간이 필요하다. 기다려달라"고 답글을 남겼다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr