르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 스포티파이에서 4억 스트리밍 곡을 추가하며 음원 파워를 입증했다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 미니 3집 수록곡 'Smart'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 21일 기준 4억 21만 8747회 재생됐다. 팀 통산 네 번째 4억 스트리밍 곡이다.'Smart'는 그루브한 멜로디가 돋보이는 곡으로 수록곡임에도 불구하고 선풍적인 인기를 끌었다. 허윤진이 곡 작업에 참여했고 "계획대로 돼 가지 / 난 나비가 될 애송이" 등 가사로 이 세상의 위너가 되겠다는 포부를 표현했다. 지난해 3월 누적 재생 수 3억회를 돌파한 데 이어 1년도 채 되지 않아 1억회를 추가했다.르세라핌은 스포티파이에서 지금까지 총 16곡을 '억대 스트리밍' 반열에 올렸다. 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)이 6억, 'Perferct Night'가 5억, 'CRAZY'와 'Smart'가 4억, 'EASY', 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)', 'FEARLESS'가 3억, '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내', 'Sour Grapes'가 2억, 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)', 'HOT', 'Impurities', 'FEARLESS (2023 Ver.)', 'Good Parts (when the quality is bad but I am)', 'Blue Flame', '1-800-hot-n-fun'이 1억 회 이상의 누적 재생 수를 기록했다.르세라핌은 오는 8월 14~16일 도쿄와 오사카에서 개최되는 일본 최대 음악 페스티벌 '서머 소닉 2026'(SUMMER SONIC 2026) 무대에 오른다. 올해 라인업 중 K-팝 걸그룹은 르세라핌이 유일하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr