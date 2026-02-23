사진=텐아시아DB

'미운 우리 새끼' 한혜진이 해킹 피해 경험을 털어놓았다.지난 22일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 한혜진이 출연했다.한혜진은 지난해 11월, 해킹을 당해 구독자 86만 명의 유튜브 채널을 삭제당한 바 있다. 기존에 업로드됐던 모든 영상은 삭제되고 코인 방송 게시물이 올라온 것. 이에 플랫폼 가이드 위반으로 채널이 삭제됐다.한혜진은 허경환, 조진세와 함께 보안전문가 박세준 해커를 만나 상담을 받기도 했다. 한혜진은 아찔했던 해킹 피해 경험을 떠올리며 한숨을 내쉬었다. 한혜진은 "즉각적인 피해였다. 내 정보가 털려서 사용될지 모르는 게 아니라, 하루아침에 채널이 삭제됐다. 눈앞이 캄캄하더라. 내가 할 수 있는 게 없었다. 황망했다"고 털어놨다. 이어 "당한 후 피해를 복구하는 건 너무 큰 스트레스와 많은 시간과 노력이 드는 것"이라고 토로했다.허경환은 "안 당하니까 '설마 내가 당할까?' 생각하며 어느 순간 무뎌지더라"며 상담을 받으러 온 이유를 밝혔다. 박세준은 "예전에 안전불감증이 많았는데 보안불감증이 생겼다. 개인 정보 털렸을 때 2차, 3차 피해가 발생할 수 있는데, 우리는 '어차피 공공재인데'라고 말한다"고 문제점을 지적했다.박세준은 카드 정보 해킹이 불법 결제로도 이어질 수 있다고 조언했다. 또한 해킹의 범위에 대해 "칩이 들어간 전자기기는 전부 해킹 가능하다"며 TV, 홈캠, CCTV뿐만 아니라 자동차까지 꼽았다.박세준은 피싱 사이트 모의 해킹 및 노트북 캠 즉각 해킹을 시연했다. 한혜진은 "뭐야, 어떻게"라며 경악했다.한혜진은 "요즘 노트북에 카메라가 다 딸려 나오지 않나"라고 했다. 박세준은 곧바로 노트북 카메라 해킹을 시연했다. 순식간에 해킹당한 상황에 모두 경악했다. 한혜진은 "저는 노트북 캠을 포스트잇으로 막아놨다. 거의 쓸 일이 없으니까"고 말했다. 박세준은 "쓰지 않는 캠은 가려두는 것이 좋은 방법"이라고 칭찬했다.그러던 중 한혜진은 "저 샤워할 때 핸드폰을 갖고 들어가서 음악을 듣는다. 전 세워놓는다. 씻으면서 동영상 보는 게 취미"라며 해킹에 의한 노출 피해를 우려했다. 박세준은 "웬만하면 안 그러는 게 좋다"고 조언했다. 한혜진은 "어떡하냐"며 걱정했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr