고수는 3번째 난쟁이, 박해일은 왕자님…캐스팅이 왜 이래(‘백반기행’)

배우 고수가 무명시절을 언급했다.지난 22일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 고수와 부산 맛집을 탐방했다.이날 고수는 드라마 '피아노', 영화 '고지전' 촬영지였던 부산에서 직접 맛집을 찾고, 운전대까지 잡으며 열정을 보였다."처음부터 연기자가 꿈이었냐"는 질문에, 고수는 "아니다. 길거리 캐스팅도 아니다. 프로필 사진을 찍어서 많이 돌렸고, 오디션도 많이 봤다"고 밝혔다.국립극장 연극 무대에 오른 고수는 "백설공주의 일곱난쟁이 중 세 번째 난쟁이로 데뷔했다"면서 '"공주님 어디 계셔?' 하고 있는데, 멋있게 말 타고 들어오는 왕자님이 박해일이었다"고 밝혔다.고수는 '가장 힘들었던 연기'로 이복누나를 좋아했던 '피아노'를 꼽았다. 그는 "연기 경험 적어서 본능적인 연기를 했다. 저는 꽁냥꽁냥 연애 멜로는 안 했고, 좀 가슴 아픈 작품이 많다"고 설명했다.그러면서 "영화 '반창꼬'에서는 와이프와 먼저 사별 후 한 자가 와서 저를 귀찮게 하다가 이어지는 멜로였다. 사별한 사랑 품고 있는 내용"이라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr