사진=스토리제이

사진=스토리제이

배우 오연서가 '아기가 생겼어요' 드라마를 마치며 애틋한 마음을 전했다. 이 작품은 지난달 17일 1.0% 시청률로 출발했으며 5회차에서 0.9% 최저 기록을 찍었다.지난 22일 종영한 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'에서 오연서는 태한주류의 최연소 과장 '장희원'을 맡아 로맨틱 코미디의 정석을 보여주었다. 비혼주의였던 장희원이 운명적인 사랑을 만나 변화하는 과정을 섬세하게 그려내며 보는 이들의 연애 세포를 깨웠다. 특히 연인, 친구, 가족, 직장 동료 등 인물마다 다르게 보여준 관계성과 감정선은 시청자들의 몰입도를 견인하기도.이처럼 안정적인 연기력과 섬세한 캐릭터 표현력을 바탕으로 '로코 여신'의 저력을 보여준 오연서가 '아기가 생겼어요' 종영을 맞아 진심 어린 일문일답 인터뷰를 공개했다.A. 너무 즐겁게 사랑받으면서 촬영해서 드라마가 끝났을 때 매우 아쉬웠다. 시청자분들께서 우리 드라마를 재밌게 봐주신 것 같아 감사드린다. 특히 저희 어머니가 이번 드라마 재밌게 시청하셔서 개인적으로는 기쁜 마음이다.A. '원두커플'을 많이 사랑해 주셔서 감사드리고, 희원이와 두준이가 잘 어울린다고 해 주셔서 너무 행복했다. 김다솜, 홍종현 배우와는 친구처럼 즐겁게 잘 찍었다. 함께 호흡한 모든 배우와 촬영을 준비하는 과정부터 연기하는 그 순간까지 이야기를 많이 나누면서 재밌게 촬영했다.A. 두준에게 프러포즈를 받았던 장면이 가장 기억에 남는다. 희원에게 회사는 매우 큰 의미가 있는 곳이다. 그곳에서 사랑하는 사람이 손을 잡아주며 프러포즈해서 연기할 때도 눈물이 펑펑 났었다.A. 촬영이 대본 순서대로 진행되어서, 변화하는 희원의 감정에 몰입하면서 연기할 수 있었다. 두준과 첫 만남, 두근거림, 혼란스러움, 갈등, 두준과의 사랑 이 흐름이 자연스럽게 그려질 수 있었던 것 같다.A. 따뜻한 마음. 누군가에겐 오지랖처럼 느껴질 수도 있지만, 남을 생각하는 예쁜 마음과 커리어를 향한 끈질긴 노력과 열정을 배울 수 있었다.A. 실감이 안 난다. '아기가 생겼어요'를 해외에서 많이 사랑해 주신다는 이야기를 전해 듣고 너무 기쁘고 좋았다. 해외 팬분들과 직접 만날 기회도 생기면 좋겠다. 우리 드라마 사랑해 주시고, 희원이 응원해 주셔서 감사드린다.A. 올해도 열심히 연기하는 것이 꿈이다. 도전하고 싶은 장르나 분야는 정해져 있지 않고, 어떤 역할이든 주어지면 즐겁게 연기하고 싶다.A. '아기가 생겼어요'는 장르는 로맨틱 코미디였지만, 희원의 성장기 같다고 생각했다. 여러 사람을 만나서 삶을 살아가는 힘을 얻고, 아직 어른이 될 준비가 되지 않았던 희원이 다양한 일들을 겪으며 어른이 되고, 엄마가 되는 엔딩이 좋았다. "희원아 넌 사랑받을 자격이 있어! 행복하자"A. 마지막 회까지 재밌게 봐주셔서 감사드린다. 희원이와 저에게 해주신 예쁜 말들 다 마음에 새기고, 올해도 좋은 작품으로 찾아뵙겠다. 저 오연서도 앞으로 많이 사랑해 주시길 바란다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr