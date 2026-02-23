'최정훈♥' 한지민, 스태프 갑질 폭로했다…"말도 안 되는 요구, 우리는 로봇 아냐" ('요정재형')

사진=텐아시아DB

배우 한지민이 성격이 바뀐 계기를 밝혔다.지난 22일 공개된 유튜브 채널 '요정재형'에는 "지민이가 딱 그때부터 타락했구나?"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 오는 28일 첫 방송되는 JTBC '미혼남녀의 효율적 만남' 배우 한지민이 게스트로 출연했다.이날 한지민은 "(데뷔 후) 성격이 엄청 바뀌었다. 옛날 매니저 언니랑 일할 때는 움츠러들었다. 밤 늦게 돌아 다니고 배우들과 연락하는 것도 못 하게 했다"라고 밝혔다.이어 "그런데 여기(BH엔터테인먼트) 오니까 자꾸 야생에 풀어놓더라. 뒷풀이도 가라고 하고 술도 좀 먹으라고 하더라"며 "그러면서 성격이 많이 바뀌게 됐다. 비로소 세상이 이런 곳이구나. 밖에 나가서 술을 마셔도 누가 날 욕하지 않는구나 싶어졌다. 그래서 성격이 많이 바뀌었다"고 설명했다.그는 데뷔 시절을 회상하며 "연기를 잘 못했다. '올인' 하면서 엄청 많이 혼났다"고 고백했다. 이어 그는 "매일 집에 가면 울었다. '남들한테 피해주면 안 되겠다' 생각했는데, '올인'이 생각보다 잘 됐다. 살면서 그렇게 혼날 일이 없었는데"라고 회상했다.스태프 갑질에 사이다 일침을 한 일화도 밝혔다. 그는 "어떤 감독님이 신인 배우한테 '눈물이 아까 오른쪽부터 떨어졌는데 이번에도 오른쪽부터 흘려라'고 하더라. 너무 말이 안 되지 않냐. 내가 그래서 한마디 했다"고 말했다.한지민은 신인배우 대신 "우리가 기계도 아니고 로봇도 아니고, '감독님 저희는 기계가 아니다"라고 말했다고. 작품명을 묻자 입술은 모자이크 처리가 됐다.한편 1982년생 한지민은 10살 연하의 밴드 잔나비 멤버 최정훈과 2024년 8월부터 공개 열애 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr