홍지윤과 솔지가 전국팔도를 누비는 '행사 비하인드'를 풀어낸다/사진제공=MBN·채널S·SK브로드밴드

홍지윤과 솔지가 전국팔도를 누비는 '행사 비하인드'를 풀어낸다/사진제공=MBN·채널S·SK브로드밴드

'전현무계획3'에 '먹친구'로 출격한 '트롯 현역가왕' 홍지윤과 솔지가 전국팔도를 누비는 '행사 비하인드'를 거침없이 풀어낸다. 솔지가 EXID 활동 당시 하루에 행사 8개를 소화한 적이 있다고 밝혀, 지나친 스케줄로 인한 '혹사'가 아니었냐는 일각의 시선이 이어지고 있다.8일 오후 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 30회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '트롯 바비' 홍지윤, 'EXID' 솔지와 함께 '핫플' 김천에서 '힙'한 연탄 석쇠불고기 야장 맛집을 발굴하는 현장이 공개된다.이날 경북 김천에서 뭉친 네 사람은 첫 끼 메뉴를 '흑돼지'로 정한 뒤, 설렘을 안고 맛집으로 향한다. 지방 원정에 나선 만큼, 차 안에서는 자연스럽게 '행사 토크'가 펼쳐진다. 전현무가 축제 무대 경험을 묻자, 홍지윤이 "특산물 있는 곳은 거의 다 가본 것 같다"며 '행사 장인' 포스를 보여주는 것.이에 질세라 솔지도 "저희(EXID)는 대학교나 군부대 행사를 하러 많이 갔는데, 하루에 8개 행사를 돌고 마지막에 음방(음악방송) 촬영까지 했다"고 남다른 스케일을 언급한다. 홍지윤은 행사 덕분에 받은 '선물 클래스'도 엄청나다면서 "영덕에서는 대게를, 제주에서는 옥돔을, 한우 축제에서는 한우와 편지를 받아봤다"고 생생한 행사 에피소드를 덧붙인다.열띤 '행사 토크'와 함께 네 사람은 드디어 '지례 흑돼지'만을 취급하는 연탄 석쇠불고기 맛집에 도착한다. 하지만 전현무는 식당 사장님의 젊은 비주얼을 확인하자마자 "(어버이날이라) 카네이션을 준비했는데 나보다 어려 보인다"며 머쓱한 미소를 지어 짠내를 유발한다. 이후 네 사람은 어스름이 내려앉은 저녁, 야외 자리에 앉아 연탄불에 고기를 굽는다. 첫 입을 맛본 이들은 "진짜 맛있다"라고 감탄하며 '동공 확장'을 일으킨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr