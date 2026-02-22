사진 = 산다라박 인스타그램

투애니원 산다라박이 40대 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑했다.최근 산다라박은 자신의 인스타그램에 "day & night"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 산다라박은 금빛 장식과 거울이 가득한 실내 공간에서 테이블에 앉아 따뜻한 음료가 담긴 찻잔을 들고 카메라를 응시하고 있다. 올리브 톤 니트와 도톰한 블랙·화이트 패턴 머플러로 포근한 겨울 무드를 더했고 레드 립으로 포인트를 줬다. 다른 사진에서는 2단 트레이에 올려진 디저트와 찻잔이 함께 담겼고 산다라박은 손끝으로 포즈를 취하며 테이블 위 티타임 장면을 그대로 전했다.또 다른 사진에서는 메뉴판과 유리잔, 테이블 스탠드 조명, 꽃 장식이 놓인 자리에서 휴대전화를 들여다보는 모습이 포착돼 화려한 실내 분위기와 대비되는 차분한 순간을 보여준다. 이어 밤 사진에서는 체크 패턴 아우터에 귀를 덮는 아이템을 착용한 채 입가를 가리고 서 있는 산다라박의 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "영원히 젊음" "진짜 팬이에요" "늘 이쁘시네요" 등의 댓글을 달았다.한편 산다라박이 속한 그룹 투애니원은 지난해 4월 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로 무려 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어를 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr