사진 = 주우재 인스타그램

모델 겸 방송인 주우재의 패션 센스가 화제를 모으고 있다.최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "냠~냠 치킨 에블바리라잌 칰킨~~~"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 주우재는 붉은 벽돌 건물 앞에 서서 고개를 돌려 카메라를 바라보며 차분한 표정을 지었다. 둥근 안경을 착용했고 톤 다운된 브라운 계열 아우터에 블랙 팬츠를 매치해 단정한 분위기를 완성했다. 어깨에는 짜임이 돋보이는 블랙 위빙 소재 빅백을 걸어 포인트를 줬고 창문에 비친 거리 풍경과 주황색 라바콘이 함께 담기며 골목의 분위기가 살아났다.다른 사진에서는 회색 벽과 출입구가 보이는 공간에서 양손을 주머니에 넣고 정면을 응시해 묵직한 무드를 강조했고 햇빛이 비스듬히 들어오는 장소에서는 얼굴과 벽에 생긴 그림자가 더해져 분위기 있는 장면을 만들었다. 거울 셀카에서는 휴대전화를 들고 서 있는 전신이 담겼고 한 손에는 음료로 보이는 컵이 비닐봉지에 담긴 채 들려 있어 자연스러운 일상감이 더해졌다.이를 본 팬들은 "귀요미와 미남을 번갈아가며 보여주며 저의 심장을 아작내려고 하셨네요" "늘 응원합니다" "귀엽네" "화이팅" "진짜 왜이렇게 멋있는거야" "너무멋지다" 등의 댓글을 달았다.한편 주우재는 1986년생으로 40세다. 또 주우재는 과거 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "대학 때 졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr