사진제공=뭐해린

배우 박해린과 ‘환승연애4’ 출연자 최윤녕이 한 콘텐츠에서 만난다.최윤녕은 박해린의 유튜브 채널 ‘뭐해린’에 출연해 특별한 시간을 갖는다. 두 사람은 실제 같은 2000년생 동갑내기이자 절친한 친구로, 방송에서 보기 어려웠던 자연스러운 일상 대화와 장난기 가득한 티키타카, 편안한 분위기의 ‘찐친 케미’를 선보일 예정이다.이번 콘텐츠는 ‘솔로지옥4’ 출연 이력이 있는 배우 박해린과 ‘환승연애4’ 출연자 최윤녕이 함께 ‘솔로지옥5’ 최종화를 리뷰하는 최초의 크로스 콜라보라는 점에서 의미를 더한다. 서로 다른 연애 리얼리티 프로그램을 경험한 두 사람이 같은 시리즈를 바라보는 솔직한 시선과 현실적인 연애 토크가 펼쳐질 전망이다.데뷔 전 JYP 연습생이었던 박해린은 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 공개를 앞두고 있다. 올 하반기 개봉 예정인 한일 합작 영화 ‘유령의 집’에서 주인공으로 촬영을 마치고 개봉을 기다리고 있다.최윤녕은 ‘환승연애4’ 출연 이후 높은 화제성을 바탕으로 광고·패션·뷰티·유통·주류 등 다양한 분야에서 러브콜을 받으며 활발한 활동을 이어가고 있다.제작진은 “촬영 내내 실제 친구다운 편안한 분위기 속에서 웃음이 끊이지 않았다”며 “두 사람만의 솔직한 공감과 유쾌한 케미를 기대해도 좋다”고 전했다.박해린과 최윤녕의 특별한 만남이 담긴 영상은 이날 오전 10시 ‘뭐해린’을 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr