배우 오윤아의 아찔한 각선미가 눈길을 끈다.최근 오윤아는 자신의 인스타그램에 "😜😍🙏🫶❤️🤩📷"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 오윤아는 거울이 길게 이어진 공간에서 전신 거울 셀카를 남겼다. 오윤아는 브라운 톤의 수영복 위에 컬러풀한 플라워 패턴의 가벼운 아우터를 걸치고 캡과 선글라스를 매치해 편안한 휴양지 룩을 완성했다. 슬리퍼를 신은 채 자연스럽게 선 자세와 긴 다리가 시선을 끈다.같은 공간에서 촬영한 또 다른 사진에서도 오윤아는 같은 스타일링으로 포즈를 달리하며 분위기를 이어갔다. 이어 야간에 촬영한 셀카에서는 오윤아의 얼굴이 클로즈업으로 담겼고 골드 톤 이어링과 은은한 메이크업이 조명 아래에서 또렷하게 보인다. 뒤편으로는 나무가 늘어선 거리와 사람들이 흐릿하게 담겨 일상적인 밤의 공기가 함께 전해진다.이를 본 팬들은 "너무 섹시하시네요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "굿입니다" "눈부시게 너무나도아름답습니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1980년생인 오윤아는 모델로 데뷔했으며 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다. 특히 오윤아는 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment)를 설립하게 됐다며 1인 소속사 오픈을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr