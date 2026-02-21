사진 = 지젤 인스타그램

에스파 지젤의 힙한 미모가 시선을 모은다.최근 지젤은 자신의 인스타그램에 "머리색 쪼오끔 바꼇는데 몰랏지"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 지젤은 회색 타일 벽 앞에 옆모습으로 서서 고개를 돌려 시선을 보내고 있다. 블랙 톱을 한쪽 어깨 아래로 내려 연출했고 핑크 컬러의 이너 끈이 드러난 스타일링이 눈에 띈다. 블랙 팬츠는 허리 라인이 살짝 보이도록 매치해 편안한 무드를 살렸다.이어진 사진에서는 같은 공간에서 미소를 띤 채 카메라를 바라보며 어두운 톤으로 정리된 헤어와 매끈한 실루엣이 강조된다. 다른 사진에서는 포즈를 바꾸며 상체를 살짝 기울여 분위기를 이어갔고 마지막 사진에서는 등 뒤로 두 팔을 들어 올려 머리카락을 넘기는 동작으로 뒷모습과 어깨 라인을 또렷하게 보여줬다.이를 본 팬들은 "뒤태 미쳤다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 점점 예뻐져" "늘 자랑스러운 내 가수" 등의 댓글을 달았다.지젤은 에스파 활동을 통해 국내외 무대에서 활약을 이어가고 있으며 음악 활동은 물론 화보와 콘텐츠를 통해 다양한 스타일을 선보이며 존재감을 확장하고 있다. 에스파는 오는 3월 7일과 8일 마카오 갤럭시 아레나, 4월 4일 자카르타 인도네시아 컨벤션 전시장 등 아시아에서 월드투어를 이어간다.한편 카리나와 같은 그룹 멤버 윈터는 최근 정국과 열애설에 휘말렸다. 양측 모두 열애설과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr