조복래/ 사진=텐아시아 DB

배우 조복래가 5년 만에 올릴 예정이었던 결혼식을 연기했다.조복래 측은 21일 "이날 예정됐던 결혼식은 개인적인 상황과 양가의 사정으로 진행하지 못하게 됐고 다시 상의 하기로 했다"고 밝혔다.조복래는 지난 2021년 비연예인 연인과 가정을 꾸렸다. 당시 코로나19 상황으로 인해 예식을 올리지 못했다. 조복래는 지난 2023년에 첫째 아들, 지난해에는 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 아버지가 됐다.앞서 조복래는 둘째의 돌에 맞춰 5년 만에 결혼식을 올리겠다는 계획을 밝혔다. 이에 이날 서울 강남구 모처에서 뒤늦게 화촉을 밝힐 예정이었으나, 개인 사정으로 인해 일정을 미루게 됐다.조복래는 지난 2010년 연극 '내사랑DMZ'로 데뷔했다. 이후 영화 '명량', '쎄시봉', '탐정: 더 비기닝' 등에 출연했다. 그는 드라마 '언더커버 하이스쿨', '열녀박씨 계약결혼뎐', '무빙', '그 해 우리는' 등으로 시청자들과 만났다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr