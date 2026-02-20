사진=텐아시아DB

사진=tvN

'보검 매직컬'이 사상 초유 영업 중단 위기에 놓인다.오늘(20일) 방송될 tvN '보검 매직컬'(연출 손수정) 4회에서는 영업 3일 차를 맞이한 이발소에 오픈 이래 최다 인파가 몰려 박보검, 이상이, 곽동연 그리고 알바생 박해준과 최대훈까지 눈코 뜰 새 없이 바빠진다.이날 곽동연은 이발소에 많은 관심을 보내준 마을 주민들을 위해 붕어빵과 어묵을 대접하는 날을 마련, 이장의 도움을 받아 직접 마을 방송 시스템으로 소식을 알린다. 이에 주민들이 하나둘 '보검 매직컬'에 모이기 시작하더니 금세 이발소 안팎이 붐비는 진풍경이 펼쳐진다.이제 막 '붕어빵 기술'을 전수받은 알바생 박해준은 예상치 못한 인파에 당황함을 감추지 못한다. 쏟아지는 주문 폭주에 정신을 차리지 못하는 그와 자신이 불러온(?) 상황에 당황한 곽동연의 모습이 큰 웃음을 선사할 예정이다.이발소 내부 역시 박보검의 헤어 스타일링과 이상이의 네일 케어를 기다리는 손님들이 줄을 이으며 본업마저 마비 직전에 놓인다. 이때 '일당백 알바생' 최대훈이 생애 첫 샴푸 서비스임에도 야무진 손길과 특유의 입담을 뽐내며 구원투수로 고군분투하지만, 상상을 초월하는 업무 강도에 결국 1976년생 박해준은 "집에 가겠다"며 탈주(?) 의사까지 밝히고, 이들의 역대급 고난이 예고된 가운데 과연 이발소 삼 형제와 알바생들이 이 난관을 어떻게 극복했을지 궁금증을 자아낸다.다정 끝판왕 이발소 삼 형제의 비밀 작전도 베일을 벗는다. 오직 한 여자만을 위해 서프라이즈 이벤트를 준비한 것. 무엇보다 곽동연은 직접 케이크를 만드는 정성까지 보였다고 해 감동적인 이벤트의 주인공은 누구일지, 이들은 무사히 이벤트에 성공했을지 호기심을 자극하고 있다.'보검 매직컬'은 오늘(20일) 저녁 8시 35분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr