BTS 정국, 스포티파이서 또 신기록…'Standing Next to You' 14억 스트리밍 달성

그룹 방탄소년단 정국이 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 14억 스트리밍을 넘긴 곡을 두 개 보유하며 음원 기록을 경신했다.2023년 11월 발표한 정국의 솔로곡 'Standing Next to You'는 스포티파이에서 재생 횟수 14억 회를 넘어섰다. 이로써 정국은 'Standing Next to You'와 'Seven' 등 14억 회 이상의 스트리밍 기록을 가진 곡을 두 개 확보하게 됐다.'Standing Next to You'는 공개된 지 2년이 경과했음에도 현재 스포티파이에서 일간 약 70만 회의 재생수를 유지하고 있다. 해당 곡은 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 1위에 오른 이후 120일 넘게 상위 50위권에 머물렀으며, 370일 이상 차트 진입을 지속했다.정국의 스포티파이 계정에는 'Seven', 'Left and Right', 'Standing Next to You', '3D' 등 10억 회 이상 스트리밍된 곡이 총 네 개다. 이는 아시아 솔로 가수로는 처음으로 달성한 기록이다.정국은 첫 솔로 데뷔곡 'Seven'으로 '위클리 톱 송 글로벌' 차트에, 솔로 앨범 'GOLDEN'으로 '위클리 톱 앨범 글로벌' 차트에 진입한 뒤 각각 135주와 119주 동안 이름을 올렸다. 이는 역대 아시아 솔로 가수 가운데 최장기간 차트에 머문 기록에 해당한다.'Standing Next to You'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 5위로 출발해 19주 연속 진입을 성공했다. 빌보드 '글로벌200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서도 정상에 올랐으며, 각각 38주와 44주간 순위권을 지켰다. 영국 오피셜 메인 싱글 차트 '톱 100'에서는 6위로 진입해 11주간 유지됐다.'Standing Next to You'는 '2025 BMI 팝 어워드'에서 '올해 가장 많이 재생된 노래' 부문 수상작으로 선정됐으며, 2024년 슈퍼볼 하프타임 쇼 당시에는 가수 어셔로부터 무대 협업을 제안받기도 했다. 해당 곡의 공식 뮤직비디오는 유튜브 조회수 2억 1000만 회를 상회했다.한편 정국의 스포티파이 개인 계정은 아시아 가수 중 가장 짧은 기간 내에, K-팝 솔로 가수 중 최초로 합계 스트리밍 104억 4000만 회를 돌파했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr