초속5센티미터 성호 / 사진 = 모스트콘텐츠, KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어의 멤버 성호가 '초속 5센티미터'의 한국 개봉을 기념해 원작 삽입곡 'One more time, One more chance' (원 몰 타임, 원 몰 찬스)을 리메이크한다고 20일 밝혔다.야마자키 마사요시의 'One more time, One more chance'는 동명 애니메이션 원작 '초속 5센티미터'의 대표곡으로 오랜 시간 사랑받았다. 19년만에 재발매되는 리메이크 싱글은 원곡 특유의 애틋하고 서정적인 감성에 성호의 따뜻한 음색을 더해 또 다른 감동을 전할 예정이다.'초속 5센티미터'는 어린 시절 추억을 간직한 채 서로 다른 속도로 나아간 타카키와 아카리의 사랑과 그리움을 그린 작품이다. 이는 '너의 이름은', '스즈메의 문단속'을 제작한 신카이 마코토 감독의 작품 중 유일한 실사 영화로 일본 아카데미상 4개 부문에서 우수상을 확정했다. 성호 외에도 J-POP(제이팝) 대표 가수 요네즈 켄시가 OST에 참여해 기대감이 고조된다.성호의 리메이크 싱글은 실사 영화 '초속 5센티미터' 개봉과 함께 오는 25일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr