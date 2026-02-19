사진=영제이 SNS

사진=영제이 SNS

댄스 크루 저스트절크의 리더 영제이가 웨딩 화보를 공개했다.영제이는 17일 자신의 SNS에 "새해 복 많이 받으세요. 얼마 안 남았다"는 내용의 글을 올렸다.이와 함께 그는 예비 신부와 찍은 웨딩 화보를 공개했다. 공개된 사진 속 두 사람은 다정하게 포즈를 취하고 있다. 이들은 오는 22일 서울 모처에서 결혼식을 올리는 것으로 전해졌다.영제이의 예비 신부는 2005년생으로, 1992년생인 영제이보다 13세 연하다. 영제이와 예비 신부는 저스트절크 리더와 크루원으로 만나 인연을 맺은 것으로 알려졌다.두 사람의 열애설이 불거지던 당시, 예비 신부가 미성년자였던 시절부터 교제를 이어왔다는 의혹이 제기되며 논란을 일었다. 이에 영제이는 "성인이 된 후 부모님의 허락을 받고 교제했다"고 해명했다.영제이가 수장으로 있는 저스트절크는 2016년 월드 힙합 댄스 대회 '보디록'에서 한국 최초 우승을 차지했다. 2022년에는 엠넷 댄스 경연 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 최종 우승했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr