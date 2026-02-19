사진 = 이성훈 SNS

사진 = 시작컴퍼니 유튜브 채널

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 이성훈과 김고은이 함께 찍은 사진을 공개돼 눈길을 끌었다.이성훈은 17일 개인 SNS를 통해 김고은과 함께 찍은 거울 셀카와 "고은이랑 뉴욕"이라는 글을 함께 게시했다. 그는 "이건형 미안해요"라는 문구도 덧붙였다. 공개된 사진 속 두 사람은 나란히 서서 사진을 촬영한 모습이 포착됐다.앞서 14일 공개된 '솔로지옥5'의 스핀오프 '솔로지옥 리유니언'에서는 조이건과 김고은이 영화 데이트를 약속하는 모습이 공개됐다. 이어 16일 '솔로지옥5' 제작사 시작컴퍼니의 공식 유튜브 채널에 업로드된 '귀여우면 끝이라던데'라는 제목의 영상도 화제가 됐다. 공개된 영상에서는 과감한 플러팅을 날리며 로맨틱한 술집 데이트를 즐기는 두 사람의 모습이 담겨있다.이에 누리꾼들은 "둘이 잘 어울린다", "멜로 텐션에 도파민 터진다" 등 긍정적인 반응을 쏟아냈다. 이후 조이건과 김고은이 촬영 이후 현실 커플로 발전한 것 아니냐는 추측이 제기됐다. 소문만 무성한 가운데 이성훈이 김고은과 함께한 사진과 함께 조이건을 언급하는 글을 남기자, 세 사람의 관계에 대한 관심이 다시 이어지고 있다.한편, 김고은은 미스코리아 출신 모델로 활동 중이며, 조이건은 드라마 '트렁크'로 데뷔해 현재 배우로 활동하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr