사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

방송인 추성훈이 비행기 연착으로 '셰프와 사냥꾼' 촬영에 제때 합류하지 못하는 위기를 맞는다.19일 방송되는 채널A 예능 '셰프와 사냥꾼'에서는 필리핀 코론에서의 사냥감 7종과 함께 첫 번째 사냥 결과가 공개된다.인도네시아 라부안 바조 여정을 마친 멤버들은 두 번째 사냥터인 필리핀 코론으로 이동해 정비 후 새로운 사냥을 시작한다. 해변을 배경으로 꾸린 새 베이스캠프는 탁 트인 전망과 널찍한 야외 주방, 모래 화덕까지 갖춰 멤버들의 눈길을 끌고, 업그레이드된 공간에서 에드워드 리가 어떤 야생 요리를 완성할지 이목이 쏠린다.그러나 코론 사냥은 시작부터 변수를 맞는다. 비행기 연착으로 사냥꾼 리더 추성훈이 제때 합류하지 못하면서, 멤버들은 리더 없이 첫 사냥감을 정해야 하는 상황에 놓인다. 이번 필리핀 사냥 후보는 그루퍼, 야생 풀 멧돼지, 야생 염소, 스파이니 랍스터, 무늬오징어, 푸티안, 민물장어까지 총 7종. 일부는 두 가지를 모두 잡아야 성공으로 인정되는 방식이 더해져 난도 또한 한층 높아졌다는데. 추성훈의 부재 속에서 멤버들이 첫 목표로 선택한 사냥감은 야생 염소라고. 에드워드 리는 "염소 요리 많이 해봤다. 진짜 맛있는 찜, 진짜 맛있는 국을 할 수 있다"며 기대감을 끌어올린다.이번 사냥에는 필리핀의 깊은 야생을 지켜온 사냥 부족 딱바누아족이 특급 조력자로 나서며 작전의 깊이를 더한다. 이에 더해 요리 거장의 본분을 잠시 내려놓고 사냥꾼으로 거듭나려는 에드워드 리의 집념도 폭발한다. 그는 실전 사냥에 앞서 직접 사냥 그물에 잡혀보는 등 몸을 사리지 않는 셀프 시뮬레이션으로 엉뚱하면서도 진지한 열정을 보인다.이어 뒤늦게 합류한 리더 추성훈과 함께 만반의 준비를 마친 멤버들은 첫 번째 실전 사냥에 나선다. 정글 속 엉킨 덩굴을 헤치며 사냥감의 흔적을 쫓는 숨 막히는 추격전이 이어지고, 발소리조차 허용되지 않는 정적 속에서 마침내 정체불명의 실루엣이 포착된다. 과연 그 실루엣의 정체가 야생 염소가 맞을지, 멤버들의 첫 사냥 결과는 본 방송에서 확인할 수 있다.'셰프와 사냥꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr