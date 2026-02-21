사진제공=JTBC

'샤이닝' 박진영과 김민주가 10년이 지나도 변함없는 감정으로 서로를 마주한다.JTBC 새 금요시리즈 '샤이닝' 측은 19일 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분)의 시간과 감정을 압축한 하이라이트 영상을 공개했다.시골로 전학 온 연태서가 모은아를 처음 마주하는 순간으로 시작되는 하이라이트 영상에는 교실에서 나란히 앉아 공부하고 자전거를 타고 함께 하교하는 두 사람의 싱그러운 한때가 담겨 있다. 차곡차곡 쌓여가는 시간 속 풋풋한 기류를 풍기는 연태서와 모은아의 모습은 "줄 수 있는 건 그저 마음밖에 없었던 때"라는 내레이션과 맞물리며 아련한 첫사랑의 기억을 떠올리게 한다.찬란했던 열아홉, 각자의 사정으로 고민을 안고 있던 두 사람은 어느새 서로에게 없어서는 안 될 존재로 자리매김한다. 함께하는 시간마다 웃음이 번지며 서로의 하루를 채우는 빛 같은 사람이 되어가는 것. 그리고 마침내 "영원히 같이 있어야겠다"는 다짐이 터져 나오며 연태서와 모은아의 눈부셨던 시절이 잔잔한 여운을 남긴다.그러나 두 사람의 푸르던 시간은 서서히 빛을 잃어간다. "나한테 이별은 좀 끔찍해"라고 털어놓는 연태서와 "네 시간과 내 시간을 억지로 맞추지 말자"고 말하는 모은아의 말에는 이전과는 다른 차분함이 배어 나와 안타까움을 더한다.이후 각자의 길을 걷게 된 두 사람은 10년의 시간이 흐른 뒤에서야 다시 마주한다. 오랜만의 재회임에도 연태서와 모은아는 여전히 서로에게 깊은 의미로 남아 있음을 망설임 없이 보여준다. 특히 "10년 전 좋아했던 사람인데, 그 감정이 그대로야"라는 연태서의 고백은 멈춰 있던 관계가 다시 움직이기 시작했음을 직감하게 한다.뿐만 아니라 영상 말미 "서로가 전부였던 우리는 그때처럼 서로를 비출 수 있을까?"라는 물음은 과거의 찬란함과 현재의 애틋함을 동시에 품은 두 사람의 앞날을 더욱 궁금하게 만든다. 행복했던 첫사랑 끝에 맞이한 이별에는 분명 이유가 있었을 터. 다시 마주 선 지금, 이들이 같은 방향을 바라볼 수 있을지 관심이 쏠린다.'샤이닝'은 오는 3월 6일 오후 8시 50분에 첫 방송되며 1, 2회 연속으로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr