인플루언서 랄랄/사진=텐아시아 DB, 랄랄 SNS

인플루언서 랄랄이 성형 수술을 마친 직후의 상태를 공유했다.랄랄은 지난 18일 개인 SNS 계정을 통해 "눈밑 지방 재배치랑 코를 했다. 눈밑 지방 재배치는 멍도 안 들고 안 붓는다 그랬는데, 피멍 들어서 눈알이 다 터졌다. 눈밑이랑 다 피멍"이라는 글을 게시했다. 이와 함께 그는 "가장 충격적인 건 한 달 동안 금주해야 됨"이라며 일정 기간 음주가 불가능해진 상황을 언급했다.그가 공유한 자료에는 부기가 심한 눈 부위와 붕대가 고정된 코의 형상이 포함됐다. 랄랄은 해당 사진에 대해 "아침에 벌 500방 쏘인 줄"이라는 설명을 덧붙였다. 이는 눈 밑 지방 재배치와 코 수술을 동시에 진행한 후의 경과를 가감 없이 보여준 것이다.같은 날 랄랄은 본인의 유튜브 채널을 통해 거주지를 옮긴 소식과 체육관에서 운동에 집중하는 일상을 보고했다. 영상 속에서 그는 복부를 노출한 상태로 근력 운동을 수행하는 모습을 담아 시청자들의 관심을 모았다.랄랄은 2024년 2월 11세 연상의 비연예인 남성과 혼인했으며, 같은 해 7월 딸을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr