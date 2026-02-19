엔하이픈/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 탄탄한 음반 파워로 미국 빌보드에서 장기 흥행 청신호를 켰다.18일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 21일 자)에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 '빌보드 200' 68위에 랭크됐다. 이 앨범은 이 차트에 2위(1월 31일 자)로 진입한 이래 4주 연속 차트에 머무는 데 성공하며 엔하이픈의 현지 인기를 입증했다.'THE SIN : VANISH'는 또한 '월드 앨범'에서 2위를 차지했고, '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈'에서는 나란히 8위에 자리하는 등 세부 앨범 차트에서 한 달 째 상위권을 유지하고 있다. 여러 앨범 차트에서 빛나는 활약을 펼친 결과 엔하이픈은 '아티스트 100' 65위에 이름을 올렸다.엔하이픈은 최근 열린 '33주년 한터뮤직어워즈 2025'에서 퍼포먼스 부문 대상과 본상을 수상했다. 미국 최대 규모 음악 축제인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'과 전 세계 67만 6000여 관객을 매료한 월드투어 'WALK THE LINE' 등을 통해 완성도 높은 무대를 선보인 결과다. 엔하이픈은 이번 수상으로 팀 통산 5번째 대상의 영예를 안았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr