사진=그룹 에스파 윈터 인스타그램

사진=그룹 에스파 윈터 인스타그램

사진=그룹 에스파 윈터 인스타그램

그룹 에스파 윈터가 파격적인 의상을 착용한 모습을 공개했다.윈터는 지난 18일 개인 SNS 계정을 통해 하와이로 추정되는 장소를 배경으로 촬영한 사진 여러 장을 업로드했다. 공개된 자료에서 윈터는 이국적인 환경을 배경으로 본인의 패션 스타일을 드러냈다.해당 게시물에서 화제가 된 요소는 윈터의 과감한 의상 조합이다. 윈터는 가슴 라인이 깊게 파인 갈색 바디수트에 허리선이 낮은 로우라이즈 스트라이프 팬츠를 조합했다. 특히 바디수트의 하이컷 부분이 팬츠 위로 노출되면서 골반 라인이 드러나는 파격적인 구도를 형성했다.선글라스를 착용해 분위기를 연출한 윈터는 해변 바위 위에 머물거나 횡단보도를 걷는 등 일상적인 상황을 사진에 담았다. 마른 체형과 대조되는 강렬한 스타일링은 윈터만의 개성을 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr