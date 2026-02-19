사진 제공 = MPMG MUSIC (엠피엠지뮤직)

고영배 1인 체제로 개편된 밴드 소란이 새로운 싱글 '사과 하나를 그려'를 발표한다. 이번 신곡은 소란이 새로운 국면을 맞이한 이후 선보이는 첫 행보라는 점에서 더욱 주목된다.지난 11일 소란은 공식 SNS를 통해 새로운 프로필을 공개하며 새로운 시작을 알렸다. 오는 19일 오후 6시 발매될 싱글 '사과 하나를 그려'는 모노트리 황현 작곡가와 고영배가 협업해 완성한 곡으로, 소란 특유의 섬세한 감성과 편안한 멜로디가 조화를 이루는 곡이다. 이번 협업은 아이돌 명곡 제조기라는 별명을 가지고 있는 황현 작곡가와 함께 하며 소란의 음악적 색을 유지하면서도 새로운 결을 더해 한층 확장된 사운드를 보여준다.곡의 출발점은 피아노 학원에서 연습을 한 번 할 때마다 사과 하나를 그리던 기억에서 시작됐다. 반복되는 연습 속에서 작은 기록이 쌓여가는 과정처럼, 막막한 순간일수록 가장 단순한 것부터 시작해보자는 메시지를 담았다. 무엇을 해야할 지 앞이 막막할 때 눈앞의 '사과 하나'를 그리는 마음으로 한 걸음을 내딛자는 다짐이 곡에 담겼다.이번 싱글은 새로운 흐름의 시작을 알리는 작품이기도 하다. 그 첫 장을 여는 '사과 하나를 그려'는 소소한 영감에서 출발해 보편적인 위로로 이어지며, 잔잔한 용기와 따뜻한 여운을 남긴다.보컬 고영배는 '1월에 콘서트를 끝내고 난 뒤, 너무 늦지 않게 음악으로 찾아오고 싶었다'며, '많은 사랑과 응원 부탁드린다'고 전했다. 소란은 오는 19일 싱글 '사과 하나를 그려'를 시작으로 대중과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr