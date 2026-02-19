사진=MBC 교양 프로그램 '손석희의 질문들' 시즌4

MBC 교양 프로그램 '손석희의 질문들' 시즌4가 첫 방송을 마쳤다.지난 18일 오후 '손석희의 질문들'의 네 번째 시즌이 전파를 탔다. 해당 프로그램은 언론인 손석희가 시대적 현안에 관한 질문을 통해 한국 사회의 현주소를 분석하는 심층 인터뷰 방송이다.첫 회에는 작가 유시민과 변호사 금태섭, 미디어학자 정준희가 출연해 '내란 재판과 정국'을 주제로 대담을 진행했다. 시즌의 시작을 이들 세 사람과 함께한 배경은 방송 다음 날인 2월 19일이 지귀연 재판부가 담당하는 윤석열 내란 재판의 1심 선고일이라는 점이 고려됐다. 출연자들은 사법부 관련 논쟁부터 정치권 현안까지 포괄하며 심도 있는 논의를 이어갔다.그간 해당 프로그램은 각 분야에서 섭외가 까다로운 인물들을 초청해 주목을 받은 바 있다. 이번 시즌 역시 다양한 분야의 출연진이 명단에 올랐다. 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 시즌2 우승자인 요리사 최강록과 요리사 후덕죽, 승려 선재가 언론인 손석희를 만났다. 특히 최강록은 '흑백요리사' 우승 이후 처음으로 임하는 방송 인터뷰를 통해 본인의 소회를 밝혔다.프로게이머 이상혁도 참여했다. 그는 바둑 기사 이세돌과 동반 출연하여 인공지능(AI) 시대에 관한 견해를 공유했다. 대중음악계를 대표하는 가수 윤종신과 가수 성시경도 출연해 대화를 나누었으며, 소설 '아직 오지 않은 미래를 기억해', '이중 하나는 거짓말', '음악소설집' 등을 집필한 작가 김애란도 자리해 의견을 보탰다.해당 프로그램은 계엄 이후 탄핵 정국 당시 '삶은 계속된다'라는 주제를 내세웠으며, 대선 종료 이후 시작된 시즌에서는 '맺음, 그리고 시작'이라는 주제를 설정한 바 있다. 이번 시즌은 '원칙으로 돌아가자'라는 중심 화두를 앞세웠다. 사회가 정상화되는 과정에서 발생하는 원칙의 문제를 심층적으로 조명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr