디즈니플러스 예능 '운명전쟁49'에 출연 중인 무속인 노슬비의 과거 이력이 다시 주목받고 있다.지난 11일 공개 시작한 '운명전쟁49'는 운명술사 49인이 여러 과제를 수행하며 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 노슬비는 화려한 의상이나 별도의 도구를 활용하는 다른 출연진과 달리 평상복 차림으로 등장해 망자의 사인을 정확히 파악하며 시청자들의 이목을 모았다.이와 관련해 노슬비가 2023년 MBN 예능 '고등엄빠3'에 출연했던 사실이 재조명되고 있다. 당시 방송에서 그는 고등학생이던 2016년 무렵 가정폭력과 학교폭력 피해를 입었으며, 이듬해 원치 않는 임신을 거쳐 딸을 출산했다고 고백했다. 이후 홀로 자녀를 양육하던 중 신내림을 받아 무속인의 길을 걷게 된 사연을 공개했다.노슬비는 미성년자 시절 온라인 상담으로 알게 된 전남편으로부터 가스라이팅을 당했다고 주장했다. 전남편은 그에게 "아버지가 너를 죽일 것"이라며 공포 분위기를 조성하고 "나와 혼인해야 살 수 있다"라고 회유해 동거를 강요한 것으로 알려졌다.전남편은 본인이 무정자증이라고 주장하며 피임을 거부했으나, 노슬비는 19세의 나이에 임신과 출산을 경험하게 됐다. 출산 이후 상간녀 문제까지 발생하자 노슬비는 자녀와 함께 거처를 옮겼으며, 이후 내림굿을 통해 무속인이 되었다.노슬비는 채널S '진격의 언니들'에 출연했을 당시 전남편의 부당한 요구를 폭로하기도 했다. 그는 "이혼 후 전남편이 본인의 호적에서 딸의 이름을 삭제하고 싶다며, 딸을 사망한 것으로 신고하라고 요구했다"라고 밝혀 시청자들의 공분을 샀다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr