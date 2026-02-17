김준현, 태도 논란 터졌다…"소탈한 이미지 어디 가고" VS "과도한 비난"

개그맨 김준현이 방송 출근길 도중 보인 태도로 인해 논란에 직면했다.최근 다수의 온라인 커뮤니티에는 김준현의 출근길을 촬영한 영상이 배포되며 팬들을 무시했다는 의혹이 제기됐다. 해당 영상은 지난 10일 김준현이 KBS2 '더 시즌즈 - 10cm의 쓰담쓰담' 녹화에 참여하고자 방송국에 진입하는 상황을 기록했다.영상에 따르면 김준현은 비가 오는 날씨에 매니저가 씌워주는 우산을 받으며 휴대전화를 확인한 채 건물 내부로 이동했다. 현장에 대기하던 일부 팬들이 "아묻따밴드 김준현", "안녕하세요", "파이팅" 등의 인사를 건넸으나, 김준현은 무표정한 상태로 시선만 한 차례 보낸 뒤 별다른 반응 없이 이동을 계속했다. 그러나 건물 안으로 들어선 이후 방송 관계자와 마주한 상황에서는 밝은 표정으로 미소를 지으며 허리를 숙여 인사하고 악수를 나누는 등 대조적인 모습을 보였다.이를 접한 일부 누리꾼은 팬과 관계자를 대하는 태도가 상이하다는 점을 지적하며 실망감을 나타냈다. 일각에서는 팬들의 인사를 외면한 행태가 적절하지 않았으며, 우산을 받거나 문을 열어주는 매니저의 도움을 당연하게 여기는 모습이 평소 방송에서 보여준 소탈한 이미지와 배치된다는 의견을 내놓았다.반면 해당 논란이 과도한 비난이라는 주장도 제기됐다. 약 20초 분량의 단편적인 영상만으로 전체적인 인성을 평가하기에는 무리가 있다는 지적이다. 다른 누리꾼들은 김준현이 이동 중 미세하게 고개를 숙여 인사하는 모습이 확인된다고 분석하며, 당시 상황에 따라 주변을 충분히 살피지 못했을 가능성을 언급하며 섣부른 판단을 경계해야 한다고 주장했다.김준현은 현재 KBS2 '불후의 명곡'과 코미디TV '맛있는 녀석들' 등 다수의 예능 프로그램에 출연하고 있다. 또한 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 조정민과 결성한 '아묻따밴드' 소속으로 지난 13일 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'를 발표하고 활동 범위를 넓히는 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr