사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 영철과 순자가 조곤조곤 대화를 나눴다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_샤이보이 영철을 간택한 두 여자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 30기 여성 출연자인 순자, 정숙, 현숙이 남성 출연자인 영철에 대해 이야기를 나눴다. 순자는 "영철님이랑 대화하게 밀어 달라"고 했고 현숙은 "용기를 내시라"고 응원했다.이때 영철은 혼자 앉아 여성들의 자기소개를 되뇌이고 있었다. 정숙은 순자에게 영철이 혼자 있으니 갔다와라고 했다. 순자는 정숙과 현숙의 응원을 받고 용기를 내 영철에게 다가갔다.순자는 "첫인상 투표하기 전에 제가 계속 영철님이 좀 부끄러워 하시는 모습이 귀엽다고 했다"고 했다. 영철은 부끄러워 하며 "그런 게 보였냐"고 했다. 순자는 "접시를 보시고 계시는데 접시를 보고 근데 말을 계속 뭔가 이어가려고 해 주시는 게 너무 배려있게 느껴졌고 그런 게 너무 좋아서 대화 한번 해보고 싶다고 말을 했었다"고 했다.영철은 "감사하다"고 했다. 순자는 "너무 선하신 분 같아서 대화를 해보고 싶었다"고 했다. 이어 "그래서 이제 제가 영철님을 좀 더 알아보기 위해 용기를 어렵게 냈다"고 했다. 영철은 "갑자기 남자분들이 다 대화를 하러 가시더라 그래서 나도 가야 되나 근데 내 성격상 이게 아닌데 그래서 여성분들이 쉬고 계실 수도 있는데 괜히 또 가면 실례잖냐 쉬고 계시는데 가면 그래서 그냥 좀 쉬게끔 좀 두고 싶었다"고 했다.이를 들은 순자는 "아 역시 또 배려해 주신다"며 "약간 그런 배려하는 느낌 그런 포인트들이 느껴진다"고 했다. 이가운데 영철 역시 순자와 대화를 해봐야겠다는 생각을 가졌다고 했다. 순자는 "저 믿어도 되냐"고 했다. 영철은 "순자 님이 자기소개했을 때랑 그리고 이제 밥 먹었을 때 제가 생각할 수 없는 부분들이 많이 가지고 계셔서 그런 것도 좀 궁금했었다"고 하면서 복싱인 취미인 순자가 관심 갔었다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr