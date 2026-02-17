사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 서은혜 작가가 영부인과 만난 일을 자랑했다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 다운증후군 작가 서은혜와 남편 조영남의 일상이 공개됐다.이날 서은혜는 "아버지 성으로 바꿔서 정은혜가 아닌 서은혜가 됐다. 서은혜로 사니까 좋다. 많은 사람들이 새 이름으로 불러주면 좋겠다"고 밝혔다. 서은혜 어머니는 "이제 정은혜라고 하면 째려본다"고 전했다. 서장훈은 "은혜 씨가 저랑 같은 성 씨가 됐네요"라며 서 씨가 된 걸 환영했다.김숙의 "차태현 씨 아냐?"는 질문에, 서은혜는 "'엽기적인 그녀'"라며 영화 제목을 즉각 답했다. 이어 다른 출연자들은 받지 못한 희귀템 서은혜 작가 명함을 선물하며 애정을 표현했다.여전히 인기 만점인 서은혜에 대해 어머니는 "작년 12월에 서은혜 개인전에 영부인(김혜경 여사)이 방문하셨다"고 밝혀 놀라게 했다. 서은혜는 답례로 이재명 대통령 부부 일러스트를 선물했다고.서은혜 어머니는 "이재명 대통령이 화환도 보내주셨다. 1회 운명부부로 나왔던 만큼, 은혜 만나자마자 영부인이 '동상이몽 선배예요'라고 하시더라"고 전해 웃음을 선사했다.서은혜 어머니는 "우리가 사고를 쳤다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 서은혜가 작업하는 아트센터 옆 건물에 조영남이 카페를 창업하기로 한 것. 서은혜는 "손님들한테 커피 팔아볼까 싶어서 카페 오픈한다"고 설명했다.바리스타 자격증을 보유한 조영남은 2년 동안 서은혜를 위해 커피 내려줬고, 이제는 본격 카페 사장님이 된다. 서은혜는 "이제 사모님이 된다"며 미소를 보였다.서은혜는 남편 카페 외벽에 그림을 그리기 시작했다. 조영남은 걱정 어린 눈빛으로 아내를 지켜봤고, 서은혜는 "아유 진짜 오빠 진짜"라며 부끄러워했다.서은혜 어머니는 "저도 그림을 그렸는데, 은혜랑 경쟁에서 떨어졌다"고 털어놨다. 그림이 공개되자, 김구라는 "은혜 씨가 싫어하게 생겼네"라고 평가했다. 서은혜는 "엄마가 선화예고 출신 홍익대 졸업 후 만화가가 됐다"면서 그런 엄마를 이긴 뿌듯함을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr