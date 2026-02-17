사진 = MBN '현역가왕3' 캡처
사진 = MBN '현역가왕3' 캡처
압도적인 가창력을 선보인 구수경이 김주이와의 맞대결에서 승리하며 준결승전의 열기를 최고조로 끌어올렸다.

17일 밤 9시 50분 방송된MBN '현역가왕3'에서는 준결승 '국민트롯대첩'으로 펼쳐진 가운데 1대1 라이벌 매치를 벌이는 김주이와 구수경의 모습이그려졌다.

이날 방송에서 국악 창법을 앞세운 김주이는 대결 전 구수경을 향해 전승 행진을 주의하라며 귀여운 도발을 건넸다. 이에 구수경은 전패를 기록 중인 상대보다 전승 기록을 가진 본인이 새로운 얼굴에 더 적합하지 않겠느냐고 맞받아치며 팽팽한 긴장감을 조성했다.

선공에 나선 김주이는 강진의 '막걸리 한 잔'을 선택해 단단한 음색으로 국악의 멋을 살린 무대를 꾸몄다. 무대가 끝난 뒤 강남은 지금까지 본 모습 중 가장 훌륭했다며 박수를 보냈으나 설운도는 트롯과 국악은 엄연히 다르다는 점을 지적하며 가요에 더 가까운 창법이 필요했다는 아쉬움을 표했다.
사진 = MBN '현역가왕3' 캡처
사진 = MBN '현역가왕3' 캡처
이어 무대에 오른 구수경은 황정자의 '처녀 뱃사공'을 통해 처음으로 정통 트롯에 도전했다. 구수경은 애절한 목소리와 섬세한 꺾기 기술을 선보이며 객석의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 무대를 지켜본 린은 "질투가 날 만큼 뛰어난 실력"이라고 감탄했으며 주현미는 "구수경의 등장에 깜짝 놀랐다"며 "흠잡을 데 없는 완벽한 무대였다"고 극찬했다.

결국 구수경은 173대 87이라는 큰 점수 차로 김주이를 꺾고 승리를 확정 지었다. 무대를 마친 구수경은 더 잘 꺾을 수 있었는데 아쉽다며 겸손한 태도를 보인 반면 다시 한번 패배의 쓴잔을 마신 김주이는 속상한 기색을 내비쳤다. 이어지는 무대에서는 김태연과 강혜연의 대결이 성사됐으며 태진아의 '동반자'를 선곡한 김태연의 선공으로 또 다른 치열한 경연을 예고했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지