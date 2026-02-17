사진 = MBN '현역가왕3' 캡처

사진 = MBN '현역가왕3' 캡처

압도적인 가창력을 선보인 구수경이 김주이와의 맞대결에서 승리하며 준결승전의 열기를 최고조로 끌어올렸다.17일 밤 9시 50분 방송된MBN '현역가왕3'에서는 준결승 '국민트롯대첩'으로 펼쳐진 가운데 1대1 라이벌 매치를 벌이는 김주이와 구수경의 모습이그려졌다.이날 방송에서 국악 창법을 앞세운 김주이는 대결 전 구수경을 향해 전승 행진을 주의하라며 귀여운 도발을 건넸다. 이에 구수경은 전패를 기록 중인 상대보다 전승 기록을 가진 본인이 새로운 얼굴에 더 적합하지 않겠느냐고 맞받아치며 팽팽한 긴장감을 조성했다.선공에 나선 김주이는 강진의 '막걸리 한 잔'을 선택해 단단한 음색으로 국악의 멋을 살린 무대를 꾸몄다. 무대가 끝난 뒤 강남은 지금까지 본 모습 중 가장 훌륭했다며 박수를 보냈으나 설운도는 트롯과 국악은 엄연히 다르다는 점을 지적하며 가요에 더 가까운 창법이 필요했다는 아쉬움을 표했다.이어 무대에 오른 구수경은 황정자의 '처녀 뱃사공'을 통해 처음으로 정통 트롯에 도전했다. 구수경은 애절한 목소리와 섬세한 꺾기 기술을 선보이며 객석의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 무대를 지켜본 린은 "질투가 날 만큼 뛰어난 실력"이라고 감탄했으며 주현미는 "구수경의 등장에 깜짝 놀랐다"며 "흠잡을 데 없는 완벽한 무대였다"고 극찬했다.결국 구수경은 173대 87이라는 큰 점수 차로 김주이를 꺾고 승리를 확정 지었다. 무대를 마친 구수경은 더 잘 꺾을 수 있었는데 아쉽다며 겸손한 태도를 보인 반면 다시 한번 패배의 쓴잔을 마신 김주이는 속상한 기색을 내비쳤다. 이어지는 무대에서는 김태연과 강혜연의 대결이 성사됐으며 태진아의 '동반자'를 선곡한 김태연의 선공으로 또 다른 치열한 경연을 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr