사진 = 진 인스타그램

방탄소년단(BTS) 진이 설을 맞아 전세계 아미에게 인사를 건넸다.최근 진은 자신의 인스타그램에 "우리아미 즐설~"이라는 멘트와 사진을 오렸다.공개 된 사진 속 진은 눈이 수북이 쌓인 야외에서 포즈를 취하고 있다. 진은 검은색 코트에 연두빛 머플러를 둘러 포근한 느낌을 더했고, 회색 톤의 팬츠와 밝은 색 신발을 매치해 깔끔한 겨울 스타일링을 완성했다. 양손을 코트 주머니에 넣은 채 고개를 살짝 돌려 아래를 바라보는 표정이 담겼다. 뒤로는 눈이 내려앉은 나뭇가지와 수풀이 이어지고 맑은 파란 하늘이 배경을 채우며 사진의 차가운 공기를 더 선명하게 만든다.이를 본 팬들은 "우리 오빠도 즐설이야 고마워" "겨울에 이렇게 잘 어울릴 일" "눈보다 더 반짝인다" "따뜻하게 입고 다녀줘" "오늘도 잘생김 업데이트" "사진 또 올려줘요" 등의 댓글을 달았다.방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 'ARIRANG'을 발매한다. 총 14곡이 수록된 'ARIRANG'은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다루며 글로벌 팬들의 공감을 이끌어낼 예정이다.한편 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐의 한 세대를 175억원에 현금 매입했다. 진이 매입한 한남더힐은 최고 12층, 32개 동, 총 600가구 규모로 조성된 고급 주거단지로 알려졌다. 이 단지에는 BTS를 비롯해 소지섭, 이승철, 한효주 등 톱스타 연예인이 다수 거주하는 것으로 알려진다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr