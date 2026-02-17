사진 = 'SUPER JUNIOR-D&E' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SUPER JUNIOR-D&E' 유튜브 채널 캡처

슈퍼주니어 은혁과 동해가 설날 부터 떡국 때문에 티격태격 하는 모습을 보여 눈길을 근다.슈퍼주니어가 운영하는 유튜브 채널 'SUPER JUNIOR-D&E'에서는 'SUPER JUNIOR-D&E의 우당탕탕 떡국요리사 도전기'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 슈퍼주니어 멤버 동해와 은혁이 설날을 맞아 떡국 끓이기 대결을 펼치게 됐다. 두 사람은 시간 안에 떡국을 완성해야 하는데 이긴 사람은 한우 선물 세트를 받고 진 사람은 설거지를 해야 했다.두 사람은 시간이 시작되자마자 재료를 씻으며 티격태격 하는 모습을 보였다. 조급해진 동해는 "근데 '흑백요리사'가 한 2시간 이렇게 줬는데도 시간이 없는 게 이런 느낌인 것 같다"고 했다.동해가 카메라 앞에서 계속 말을 하자 은혁은 "요리 안 하고 뭐 하는거냐"며 "지금 너무 시끄럽다"고 했다. 동해는 은혁의 말에도 계속 말을 하며 재료를 찾았고 결국 은혁은 "그냥 30분 안에 배달 오는거 떡국 하나 시켜 먹으라"고 했다.본격적으로 요리를 하던 중 은혁은 동해의 요리 과정을 보더니 "너 내거랑 비슷하게 하려는 것 같다"고 했다. 동해는 "뭔 소리 하냐"고 했지만 은혁은 "내 재료를 네가 쓰면 안 된다"며 "네가 생각한 걸 해야 하는 거 아니냐"고 지적했다.동해는 "그냥 맛으로 승부를 보자"고 했다 은혁은 어이없어 하며 "창의력에 문제가 있다"고 했다. 동해는 "요리에 자신이 없는거냐"고 했고 은혁은 "자신이 없는 게 아니라 차으이성을 베껴 가면 어떡하냐"고 했다. 두 사람은 떡국을 만들기 시작하자마자 티격태격 하며 케미를 선보였다. 두 사람은 둘다 숙주가 들어간 매콤한 떡국을 만들었다. 제작진들이 먹어보고 결정한 결과에 따르면 은혁의 떡국이 승리를 차지했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr