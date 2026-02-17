사진 = '식빵언니' 유튜브 채널 캡처

배구 황제 김연경이 그룹 세븐틴의 부승관을 향해 과거 라이벌 팀을 응원하던 모습 때문에 서운한 감정을 품었던 일화를 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.배구 여제 김연경이 운영하는 유튜브 채널 '식빵언이 김연경'에서는 '뿌매니저 승관과 배구 대결 한판! 오늘은 신인 감독 아니고 배구선수 김연경이 떴다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 과거 예능 프로그램 '신인감독 김연경'에서 매니저로 호흡을 맞췄던 부승관이 출연해 배구에 대한 깊은 애정을 드러냈다.김연경은 부승관의 지독한 배구 사랑을 언급하던 중 "사실 예전에는 승관이가 여자 배구팀 정관장의 열혈 팬이라 별로 좋아하지 않았다"라고 솔직한 첫인상을 밝혀 눈길을 끌었다. 당시 김연경의 소속팀인 흥국생명과 정관장은 치열한 라이벌 구도를 형성하고 있었기에 상대 팀을 열렬히 응원하는 부승관의 존재가 달갑지 않았다는 설명이다.김연경은 당시의 상황을 떠올리며 "시합이 끝난 뒤 승관이가 꼭 상대 팀 선수들에게 찾아가 인사를 건넸다"라며 "우리가 이겼을 때는 상관없었지만, 경기에서 패한 뒤 스트레칭을 하고 있을 때 승관이가 나타나 축하를 건네는 모습은 정말 짜증이 났다"라고 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.이에 부승관은 "나라도 짜증이 났을 것 같다"라고 공감하면서도 "그날은 시즌 중 유일하게 정관장이 흥국생명을 이겼던 날이라 지하철을 타고 돌아가면서도 기쁨을 감출 수 없었다"라고 당시의 팬심을 항변했다.두 사람의 앙금은 함께 방송을 진행하며 눈 녹듯 사라졌다. 김연경은 "처음 매니저가 부승관이라는 소식을 들었을 때는 탐탁지 않았지만, 막상 만나보니 사람이 정말 괜찮았다"라며 현재는 부승관을 향한 두터운 신뢰와 애정을 가지고 있음을 덧붙였다.부승관 또한 "누나의 카리스마가 대단해 눈길조차 받지 못했던 시절이 있었다"라며 "멤버 호시 형을 나보다 먼저 알게 된 것을 보고 질투가 나기도 했다"라고 너스레를 떨며 끈끈한 친분을 과시했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr