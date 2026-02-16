/ 사진=최준희 SNS

故 배우 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희의 결혼 소식이 전해지면서 축하와 함께 우려도 동시에 제기되고 있다.최근 보도에 따르면 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 회사원과 결혼식을 올린다고 전해졌다. 보도 이후, 특히 교제 시점에 대한 관심이 쏠리는 분위기다.보도에 따르면 두 사람은 약 5년간 교제해왔다. 이를 단순 계산하면 교제 시작 시점이 최준희의 미성년자 시절과 겹친다는 점에서, 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 우려의 목소리가 나온다. 나이 차 자체보다도 성인이 되기 전부터 만남이 시작됐다는 부분이 논란의 핵심이라는 분석이다.다만 두 사람은 그간 관계를 숨기지 않았다. 최준희는 SNS를 통해 연인을 공개해왔고, 함께한 여행 사진이나 기념일 게시물, 커플 화보 등을 게재하며 교제를 이어왔다. 지난해에는 방송인 홍진경에게 연인을 소개한 일화를 전하기도 했다. 가족 역시 두 사람의 관계를 알고 지지하고 있는 것으로 전해진다.예비 신랑은 최준희가 루푸스병 투병과 체중 급증, 악성 댓글 등으로 힘든 시간을 보내던 시기 곁을 지킨 인물로 알려졌다. 최준희는 스테로이드 부작용으로 96kg까지 체중이 증가했으나 이후 바디프로필 촬영을 계기로 40kg대까지 감량했고, 현재는 뷰티 인플루언서 및 모델 활동을 이어가고 있다. 최근 ‘2026 서울패션위크’ 런웨이에 오르며 활동 반경을 넓히기도 했다.결국 쟁점은 나이 차 그 자체라기보다, 교제 시작 시점이 적절했는지에 대한 사회적 시선이다. 반면 5년이라는 시간 동안 관계를 지속해왔고, 그 사이 각자의 삶을 병행해왔다는 점에서 성급한 단정은 경계해야 한다는 의견도 적지 않다.대중의 관심 속에서 성장해온 만큼 선택 하나하나가 확대 해석될 수밖에 없는 위치다. 그러나 결혼은 당사자의 삶에 대한 결정이라는 점에서, 논란과 별개로 신중한 판단과 책임이 전제된 선택인지 지켜보는 태도 또한 필요해 보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr