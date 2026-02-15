사진=MBC '전지적 참견 시점' 캡처

최근 유행처럼 번지고 있는 '두바이 쫀득 쿠키'의 창시자 김나리 제과장이 매출을 공개했다.지난 14일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 385회 말미에는 두쫀쿠 창시자 김나리 제과장의 출연분이 예고됐다.예고편에는 화제의 두쫀쿠를 만든 98년생 김나리 제과장이 등장했다. 그는 "(두쫀쿠를) 원형의 형태로 만든 창시자가 저"라고 자부했다.두쫀쿠의 인기만큼 가게는 바쁘게 굴러갔다. 직원은 "(하루) 최고 매출이 1억 3000만 원"이라며 "9평짜리 상가 하나에서 시작해 지금은 10개 이상"이라고 자랑했다. 하루에 판매되는 두쫀쿠 수는 2000개~3000개 정도였다.김나리 제과장은 MC들을 위해 스튜디오까지 원조 두쫀쿠를 들고 나오기도 해 다음주 방송을 기대하게 했다.한편 '전참시'는 매주 토요일 밤 11시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr