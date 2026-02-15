사진=텐아시아DB

사진=KBS2

'개그콘서트'의 베테랑들이 설 연휴 풍성한 웃음을 전달하기 위해 새로운 코너로 뭉쳤다.15일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 김기열, 송병철, 송영길, 이세진, 박영진, 조진형 등이 출연하는 새 코너 '올스톱'이 공개됐다.'올스톱'은 본사 직원 '본부장'을 현장 직원 모두가 한 팀이 되어 괴롭히는 콩트 코너로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 아파트 공사 현장을 방문한 '본부장' 김기열의 수난기가 펼쳐졌다.여기에 송영길, 이세진 등 베테랑 개그맨들의 활약과 34기 신인 조진형의 코미디 연기가 신선한 웃음을 만들어냈다.'두분 토론'에서는 박영진과 김영희가 설 명절을 주제로 맞붙었다. 남편 대표 1981년생 박영진은 "아내들이 설 명절에 불만을 갖는 것 자체가 문제"라며 토론의 포문을 열었다. 시댁으로 향하는 길부터 시댁에 도착한 직후까지 아내들의 행동에 딴지를 걸며 웃음을 자아냈다.반면 아내 대표 김영희는 처가와 시댁에서 전혀 다른 모습을 보이는 남편들을 풍자했다. 특히 '딸 같은 며느리'라는 표현에 일침을 가했다. 김영희가 어떤 방식으로 '딸 같은 며느리'를 표현했는지 관심을 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr