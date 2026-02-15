사진 제공: tvN

김정현이 ‘세이렌’ 속 백준범 캐릭터로 아찔한 스릴을 선사한다.내달 2일 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그녀와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스럴러를 담은 드라마다.극 중 김정현은 이름, 직업 빼고 모든 것이 베일에 가려진 미스터리한 스타트업 CEO 백준범 역을 맡았다. 인테리어 플랫폼 어플을 성공적으로 론칭하며 급부상한 신흥 재력가로 한설아(박민영 분)가 근무 중인 로얄옥션에서 고가의 미술품을 낙찰받아 VIP로 떠오른 인물. 유독 한설아에게 관심을 드러내 백준범의 의중이 궁금해지고 있다.이에 김정현이 그려낼 백준범 캐릭터의 이야기가 기대되고 있는 상황. “백준범이 지닌 미스터리함과 목표 지향적인 면에 끌려 작품을 선택하게 됐다”고 밝힌 김정현은 “제가 대본을 읽으며 느꼈던 감정들이 시청자분들에게 잘 전달됐으면 좋겠다는 마음으로 노력했다”고 포부를 전했다.또한 캐릭터의 특성으로 “상대를 대하는 말투와 태도가 상황에 따라 확연히 달라진다”는 점을 언급하며 “어떤 순간에는 상대를 물건처럼 대하기도 하고 또 어떤 순간에는 지나치게 따뜻한 모습을 보이기도 한다. 그 온도 차이를 인물과 상황에 맞게 연기하려고 노력했다”고 덧붙였다.뿐만 아니라 “백준범은 가지고 있는 목표가 굉장히 분명한 사람이기 때문에 그 목표만을 바라보며 연기했다”고 해 백준범 캐릭터에 대한 호기심을 높이고 있다. 특히 목표를 향한 백준범의 집념을 드러내는 김정현의 열연에 현장 스태프들의 탄성이 터져나왔다고 해 김정현의 열정으로 완성될 백준범과의 만남이 기다려진다.그런가 하면 백준범과 한설아의 관계성에 대해 “한설아는 태양, 백준범은 이카루스”라며 깜짝 스포일러를 전해 흥미를 돋우고 있다. 무엇보다 목표지향적인 백준범이 한설아에게 접근하는 모습을 “차가운 집착”이라는 말로 표현해 두 사람 사이 연결고리도 더욱 주목되고 있다.미스터리한 CEO 백준범 역으로 서늘한 카리스마를 발산할 김정현의 활약은 내달 2일 저녁 8시 50분에 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr