사진=텐아시아 DB

사진=SBS '미우새'

허경환, 윤민수, 이종혁이 ‘흑백요리사’ 주역인 술 빚는 윤주모와 중식마녀의 제자가 된다.15일 설 특집으로 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 화제를 일으킨 ‘흑백요리사 시즌2’의 주역 셰프들이 등장해 민족 대명절 설을 맞아 공개한 적 없는 특별한 요리를 선보일 예정이다.앞서 진행된 녹화에는 허경환, 윤민수, 이종혁이 한자리에 모여 시선을 모았다. 이날 허경환은 “정말 만나기 힘든 분들을 만날 예정”이라고 해 이목을 집중시켰다.잠시 뒤 등장한 사람은 대한민국 미식 열풍을 일으킨 ‘흑백요리사 시즌2’의 화제의 셰프 ‘술 빚는 윤주모’ 윤나라 셰프와 ‘중식마녀’ 이문정 셰프. 스튜디오에서는 “요즘 어마어마하게 핫한 분들이다”라며 두 사람의 등장을 반겼다.허경환은 다가올 설, 가족들의 잔소리가 걱정된다며 결혼 잔소리도 단번에 멈출 수 있는 특별한 명절 요리를 배워 보고 싶다고 털어놨다. 이에 윤나라는 명절에 빠질 수 없는 단골 명절 메뉴에 본인만의 스페셜함을 더한 음식을 알려주겠다고 밝혀 궁금증을 자아냈다. 이문정은 중식 특유의 스피드를 살린 ‘K-중식 표’ 명절 음식을 전수해주겠다고 해 MC들은 물론 母벤져스의 호기심을 자극했다.본격 요리가 시작되자 윤나라는 명절에 흔히 먹는 떡국에 그만의 ‘킥’을 넣어 스페셜 떡국을 선보이는 것은 물론 육전에 특별한 재료를 더한 ‘OO 육전’을 선보였다. 윤주모 표 육전을 본 세 사람은 “처음 보는 조합이다”라며 기대감을 보였다.이문정 역시 빠른 칼질과 화려한 불쇼 웍질을 선보이며 ‘K-중식’을 접목시킨 만둣국과 고추잡채를 선보였다. 흔히 먹던 만둣국과 고추잡채와는 확연히 다른 레시피에 모두의 감탄이 쏟아졌다고 해 두 셰프가 준비한 명절 요리에 관심이 쏠린다.한편, 두 셰프의 요리를 맛보고 “그냥 막 퍼먹고 싶다”며 폭풍 먹방을 이어가는 세 사람의 모습에 윤나라는 직접 발효시킨 수제 막걸리까지 선보였다. 이를 본 MC 신동엽, 서장훈은 “오늘 같은 날은 밖으로 나가고 싶다. 야외 녹화가 부럽다”라며 찐 리액션을 보여 웃음을 자아냈다는 후문이다.‘침샘 폭발’ 화제의 두 셰프의 스폐셜한 명절 요리는 이날 9시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr