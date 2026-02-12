사진 = TV조선 '미스트롯4' 캡처

사진 = TV조선 '미스트롯4' 캡처

본선 4차 레전드 미션에서 맞붙은 이엘리야와 염유리가 김수희의 명곡을 재해석하며 TOP10을 향한 치열한 접전을 벌였다.12일 밤 10시 방송된 TV조선 '미스트롯4'에서는 결승으로 가는 마지막 관문인 본선 4차전이 그려졌다.이날 방송에서 이엘리야와 염유리가 맞붙게 됐다. 먼저 이엘리야가 대결 상대로 염유리를 지목하며 성사된 1라운드 한 곡 대결이었다. 가죽 자켓으로 멋을 낸 두 사람은 레전드 김수희 앞에서 '지금은 가지 마세요'를 선곡해 떠나려는 연인을 붙잡는 여인의 애절한 심경을 폭발적인 가창력으로 그려내며 시청자들의 시선을 단숨에 압도했다.무대 전부터 두 사람 사이의 신경전은 팽팽했다. 이엘리야가 무대에서 승리의 미소를 짓고 싶다는 포부를 밝히자 염유리는 이엘리야의 상승세를 꺾고 반드시 TOP10에 진입하겠다며 강한 승부욕을 드러냈다.본격적인 대결이 시작되자 염유리는 성악 전공자다운 탄탄한 발성으로 무대를 안정적으로 이끌었고 이엘리야는 컨디션 난조라는 악조건 속에서도 특유의 감성을 놓치지 않으려 분투했다.마스터 장윤정은 이엘리야의 무대에 대해 라운드가 반복되면서 목 상태가 불안해 보이는 점이 아쉽다면서도 위기 대처 능력을 높이 평가했다. 장윤정은 이엘리야가 목소리가 불안할 때마다 오히려 진성으로 강하게 밀어붙이는 전략을 선택해 이전과는 다른 새로운 매력을 보여줬다며 칭찬을 아끼지 않았다. 또한 염유리에게는 성악가 특유의 관리 능력을 언급하며 고된 경연 과정을 잘 버텨낸 점에 대해 격려를 전했다.심사 결과에서는 반전에 반전이 거듭됐다. 레전드와 마스터 점수 합산에서 135대 75로 염유리가 압도적인 우위를 점하며 승기를 잡는 듯했으나 이엘리야가 국민 대표단 점수에서 40점을 추가로 획득하며 저력을 과시했다. 최종 점수는 염유리가 앞서 나갔지만 이엘리야가 115점까지 격차를 좁히며 턱밑까지 추격해 향후 이어질 순위 경쟁의 향방을 더욱 안개 속으로 몰아넣었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr