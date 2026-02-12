사진=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 '솔로지옥5' 출연자 최미나수에게 고개를 숙였다.홍진경은 12일 자신의 SNS에 "솔로지옥5 실시간 회식"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 홍진경은 최미나수 앞에서 뒷짐을 지고 고개를 숙였다. 최미나수는 팔짱을 낀 채 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 주변에서는 이 모습을 스마트폰으로 촬영하며 유쾌한 분위기를 짐작하게 했다. 이후 홍진경과 최미나수는 밀착해 엄지손가락을 치켜세우고 다정한 투샷을 남겼다.'솔로지옥5' 패널 홍진경은 출연자인 최미나수를 보며 "작작 하세요" 등 거침없고 솔직한 발언을 이어갔다. 일각에서는 표현이 과한 것 아니냐는 지적을 내놓기도 했으며, 제작진은 홍진경에게 멘트를 순화하라는 주의를 주기도 한 것으로 알려졌다. 이에 홍진경이 회식 자리에서 최미나수에게 직접 사과의 뜻을 전한 것으로 보인다.'솔로지옥5'는 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 데이팅 리얼리티쇼다. 최미나수는 2주 연속 화제성 1위를 기록하며 프로그램의 흥행에 기여했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr