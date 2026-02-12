사진 = '정상쀼' 유튜브 채널 캡처

사진 = '정상쀼' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 최초로 혼전 임신 소식을 전하며 결실을 본 정숙과 상철이 결혼식 직후의 바쁜 일상과 함께 순탄치 않은 혼인신고 과정을 전했다.'나는솔로' 28기 정숙이 운영하는 유튜브 채널 '정상쀼'에서는 ''이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 28기 정숙과 상철은 결혼식 다음 날 혼인신고를 위해 분주히 움직였다. 28기 돌싱 특집에 출연해 부부의 인연을 맺은 두 사람은 지난해 12월 7일 백년가약을 맺었으며 정숙은 현재 오는 5월 출산을 앞두고 태명 '나솔이'를 임신 중이다. 정숙은 과거 결혼 생활 당시 혼인신고를 하지 않았던 사실을 언급하며 "처음 해보는 일이라 무척 떨린다"라고 설레는 마음을 드러냈다.정숙과 상철은 혼인신고를 하러 가기 전 체력을 보충하고자 인근 맛집을 찾았다. 이동 중 정숙은 많은 하객이 축복해 준 덕분에 결혼식을 무사히 마쳐 홀가분하다는 소회를 밝히며 감사의 인사를 전했다. 상철 역시 정숙의 긴장을 풀어주기 위해 혼인신고 시 "충성! 신고합니다!"라고 외쳐야 한다는 장난을 치며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 그러나 식사를 마치고 청주로 향하던 중 정숙이 식당에 가방을 두고 온 사실을 깨달으며 예기치 못한 상황이 발생했다.정숙은 가방을 찾느라 시간을 지체한 탓에 결국 당일 혼인신고를 완료하지 못했다. 정숙은 "정신이 하나도 없다"라며 아쉬움을 토로했고 이어진 예고편에서도 혼인신고 절차가 순탄치 않음을 암시해 궁금증을 유발했다. 상철과 정숙은 도대체 왜 이렇게 신고를 막느냐며 당혹감을 드러내는 모습으로 시청자들의 눈길을 끌었다.혼인신고 실패 후 두 사람은 청주에 마련된 임시 신혼집을 소개했다. 정숙은 현재 머무는 곳이 분리형 원룸이라 설명하며 비치된 가구의 크기가 작아 상철이 바닥에서 생활하고 있다는 비하인드를 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr